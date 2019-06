Betrüger bieten Seniorin falsche Urlaubsfahrt an

Kaiserslautern Eine 80-jährige Frau ist bei der Buchung eines Urlaubs Betrügern auf den Leim gegangen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten habe sie am Montagabend in Kaiserslautern vergeblich auf den Reisebus gewartet, der sie in ein Sanatorium nach Tschechien habe bringen sollen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

