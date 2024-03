Kirche Betroffene von Missbrauch für Forschungsprojekt gesucht

Das seit November 2022 laufende Projekt an der Universität Trier will aus historischer Perspektive sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Kleriker und Laien im Bistum Trier zwischen 1946 und 2021 aufarbeiten. In dem Projekt werden Informationen zu Fällen, Tätern, Beschuldigten und Betroffenen dokumentiert und analysiert. Dabei stützt sich die Forschungsgruppe auch auf verfügbare Akten. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.