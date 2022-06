Luftverkehr : Betriebsrat nach Flughafen-Verkauf: vorsichtig optimistisch

Mainz/Hahn Der Betriebsrat des am Mittwoch verkauften insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn ist nach eigenen Worten „vorsichtig optimistisch“. Die Nachricht sei ganz neu und er könne noch nicht viel sagen, erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG), Karl-Heinz Heinrich, am Donnerstag.

„Wir waren auch froh, als HNA kam, und was da rauskam, haben wir dann alle miterlebt“, ergänzte der Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr mit Blick auf den chinesischen Mischkonzern HNA. 2017 hatte dieser 82,5 Prozent der FFHG gekauft und war später in finanzielle Schieflage geraten. Im Oktober 2021 meldete in Corona-Zeiten auch der Flughafen Hahn Insolvenz an. „Wir müssen abwarten, was die Zukunft uns bringt“, sagte Heinrich.