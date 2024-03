Steuern Betriebsprüfungen: Fast eine halbe Milliarde Mehreinnahmen

Die meisten Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in Rheinland-Pfalz hatte es im Jahr 2014 mit 5193 gegeben. Dabei ging es oft um ausländischen Kapitaleinkünfte. Es kam zu Nachzahlungen in Millionenhöhe. Ein Jahr später ging die Zahl bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz stetig zurück. Ursache dafür war, dass die Regeln für strafbefreiende Selbstanzeigen strenger gefasst wurden: