Besuchsverbot in zwei Krankenhäusern in Bad Kreuznach

Ein Schild mit der Aufschrift "Besuchsverbot". Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach In Bad Kreuznach gilt von Montag (26.10.) an im Krankenhaus St. Marienwörth und im Diakonie Krankenhaus der Stiftung kreuznacher diakonie ein generelles Besuchsverbot. „In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen haben wir uns im Covid-19-Netzwerk Rheinhessen-Nahe, dem neben unseren Häusern auch die Uniklinik Mainz und zehn weitere Kliniken der Region angehören, zu diesem Schritt entschlossen“, teilte Matthias Bussmann vom Krankenhaus St. Marienwörth am Donnerstag mit.

