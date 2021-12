Besucher-Andrang auf Mittelgebirge: Verkehrschaos bleibt aus

Zwei Windräder schauen aus dem Dunst über der Wetterau heraus. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Offenbach am Main Noch einmal schnell in den Schnee - bevor er schmilzt. Auf dem Feldberg und auf der Wasserkuppe tummeln sich am Samstag die Ausflügler. Denn mit der weißen Pracht ist es bald vorbei.

Hunderte von Ausflüglern haben am Samstag die Hochlagen der Mittelgebirge für eine der vorerst letzten Möglichkeiten zu einem Schneespaziergang genutzt. Auf dem 879 Meter hohen Feldberg im Taunus lagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen noch rund 14 Zentimeter Schnee, von der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön wurden sogar 19 Zentimeter gemeldet. Trotz des Besucherandrangs blieb das befürchtete Verkehrschaos laut Polizei aus - auch, weil die Zufahrtsstraßen zu den Gipfeln rechtzeitig gesperrt wurden.

Da auf der Wasserkuppe die Parkplätze bereits früh überfüllt waren, leitete die Polizei dort den Verkehr zeitweise ab und empfahl, den Bereich zu umfahren. Mit Einbruch der Dämmerung habe sich die Situation dann völlig entspannt, sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda.

Mit der weißen Pracht ist es laut DWD bald vorbei: Denn von Sonntag an lässt ein Hochdruckgebiet über Südfrankreich und Spanien subtropische Luft nach Hessen strömen. Am Montag werden laut DWD sogar Höchsttemperaturen von milden neun Grad erwartet. Selbst nachts sinken die Werte nicht mehr unter den Gefrierpunkt.

Weil es bis Mittwoch immer wieder Regen und Sprühregen gibt, der auf dem noch immer kalten Boden frieren kann, kann es trotz des Temperaturanstiegs weiter zu glatten Straßen kommen.

(dpa)