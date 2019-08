Bestattungsfrist soll verlängert werden

Mainz Der Zeitraum vom Tod eines Menschen bis zu seiner Bestattung soll in Rheinland-Pfalz von sieben auf zehn Tage ausgeweitet werden. Grabsteine aus Kinderarbeit sollen zudem nicht mehr auf Friedhöfen aufgestellt werden dürfen.

Das sieht ein Gesetzentwurf der Ampel-Fraktionen vor, über den der Landtag am Donnerstag in Mainz berät. Die „Allgemeine Zeitung“ Mainz hatte zuvor darüber berichtet.

Die oppositionelle CDU-Fraktion fordert in einem Antrag mit dem Titel „In Würde trauern - mehr Zeit zum Abschiednehmen“ ebenfalls eine Ausweitung auf zehn Tage. Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen habe ihn überrascht, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, am Freitag in Mainz. Noch vor drei Wochen habe die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage der CDU-Fraktion keinen Handlungsbedarf gesehen.