Germersheim : Bestatterteam verlängert Einsatz in Türkei

Wörth Ein ehrenamtliches Team von Bestattern hat seinen Einsatz nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet verlängert. Ein erstes Team war vergangene Woche von Frankfurt aus in die Türkei aufgebrochen und sei nun abgelöst worden, wie der Bundesverband Deutscher Bestatter mitteilte.

In der Vergangenheit war das ehrenamtliche Bestatterteam bereits bei verschiedenen Katastrophen: Dazu zählen unter anderem die schweren Erdbeben in der Türkei und in Taiwan von 1999 sowie ein Einsatz infolge des Tsunamis in Thailand 2004 und 2005.