Bau Bestand an Sozialmietwohnungen in Rheinland-Pfalz gesunken

Bis Ende 2023 seien beispielsweise in Mainz 911 neue Wohneinheiten in die Programme aufgenommen worden. In Ludwigshafen seien es 404, in Trier 371, in Landau 183 und in Speyer 145 gewesen. Die Zahlen beziehen sich auf verschiedene Zeiträume zwischen 2019 und 2024 - je nach getroffener Kooperationsvereinbarung.