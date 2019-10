Bessere Kita-Qualität: Land und Bund unterzeichnen Vertrag

Jacken und Rucksäcke von Kindern hängen in einer Kita. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Mainz Als 14. Bundesland hat Rheinland-Pfalz mit dem Bund einen Vertrag für eine bessere Qualität der Kindertagesstätten im Land geschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bildungsministerin Stefanie Hubig und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (alle SPD) unterzeichneten den Vertrag zum Gute-Kita-Gesetz am Donnerstag in der Staatskanzlei in Mainz.

