Besonderes Essen auf Rädern für Obdachlose in Corona-Zeiten

Koblenz/Mainz Wohnungslose sind oft nicht ganz gesund, sie gelten in der jetzigen Seuchenzeit als besonders gefährdet. Und sie bekommen weniger Spenden. In Koblenz und Mainz gibt es für sie neue Essensangebote.

Obdachlose haben es in der Corona-Krise besonders schwer - mancherorts bekommen sie nun eine neue Art von Essen auf Rädern. In Koblenz fährt der sogenannte Kältebus, der im Winter Wohnungslose mit Schlafsäcken, Kleidung und warmer Suppe versorgt, weiterhin für sie als „Coronabus“ mit Lebensmitteln durch die Straßen, wie der Sozialarbeiter Erich Weber vom Verein Die Schachtel der Deutschen Presse-Agentur erklärte. In Mainz bietet das Arztmobil, eine rollende Praxis des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland, für Obdachlose seit drei Wochen auch Lunchpakete an, wie der erste Vorsitzende Gerhard Trabert mitteilt.