Besonderer Nachwuchs: Weißes Rentier geboren

Niederhausen Glücksbringer - oder einfach nur schön? Auf einer Alm im Nahetal ist ein weißes Rentier geboren worden. Es sticht unter seinen Artgenossen hervor. Denn die meisten Tiere sind braun.

Eine finnische Studie belegt die Seltenheit von komplett weißen Rentieren. Jean J. Lauvergne und Mauri Nieminen untersuchten 188 Rentiere in Lappland und fanden heraus, dass lediglich vier Prozent davon „vollweiß“ waren. In den skandinavischen Ländern gehören weiße Rentiere nach Aussage von Persch-Jost zu „Glückstieren“.

Die 44-Jährige betreibt die Rentieralm mit ihrem Mann Stefan Persch. Die beiden nennen sich selbst „rentierverrückt“. Alles begann im Sommer 2012, als sie die ersten Tiere von einem Züchter in den Niederlanden kauften. Mehrmals am Tag schauen sie an der Alm auf einer Anhöhe am Rande des 500-Einwohner-Ortes vorbei. „Das sind die tollsten und besten Tiere der Welt“, sagt Persch-Jost, die auch Rentierwanderungen für Interessierte anbietet.