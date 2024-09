Angriff auf Polizei Beschuldigter von Linz polizeibekannt - Details zu Ablauf

Der 29-Jährige soll am 6. September mit einer Machete und einem Messer bewaffnet in der Polizeiwache gedroht haben, Polizisten töten zu wollen. Auch soll er wiederholt „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben. Nach neuen Angaben der Generalstaatsanwaltschaft betrat der Mann in der Tatnacht gegen 2.40 Uhr die Polizeiwache und wurde gegen 5.00 Uhr mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Bereits bekannt war, dass die Polizei den Mann in einer abgeriegelten Sicherheitsschleuse festnahm. Polizisten wurden bei dem Angriff nicht verletzt.