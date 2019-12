Beschlüsse für längere Amtszeit von Dehoga-Chef rechtens

Bad Kreuznach Die Beschlüsse für eine längere Amtszeit des rheinland-pfälzischen Landeschefs des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Gereon Haumann, waren rechtens. Das entschied das Landgericht Bad Kreuznach in einem am Donnerstag verkündeten Urteil.

Vertreter der Klägerseite kündigten an, das Urteil prüfen zu wollen. Erst dann solle über eine Berufung entschieden werden. Einige der Kläger sind mittlerweile aus dem Verband ausgetreten, einer wurde ausgeschlossen und wehrt sich dagegen in einem separaten Verfahren. Hier wurde laut Gericht noch kein Termin bestimmt. Haumann sagte: „Damit ist der Mitgliederwille vom Gericht bestätigt worden.“ Den Dehoga-Mitgliedern sei es seinerzeit darum gegangen, den Präsidenten so früh wie möglich und so langfristig wie möglich zu binden. Die Kreisvorsitzenden seien einstimmig für dieses Verfahren gewesen.