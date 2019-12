Beschlüsse für längere Amtszeit von Dehoga-Chef rechtens

Bad Kreuznach Lange beherrschte der Streit um die Amtszeit von Präsident Haumann die Schlagzeilen rund um den Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz. Ein Gerichtsverfahren dazu ist nun entschieden.

Auf der Klägerseite kündigten sowohl der Mosel-Gastronom Matthias Ganter als auch der Neuwieder Hotelier Jörg Germandi an, das Urteil prüfen zu wollen. Erst dann solle über eine mögliche Berufung entschieden werden. Einige der Kläger sind mittlerweile aus dem Verband ausgetreten, Ganter war vom Dehoga wegen „verbandsschädigendem und unehrenhaftem Verhalten“ ausgeschlossen worden. Dagegen wehrt er sich in einem separaten Verfahren, ebenfalls vor dem Landgericht in Bad Kreuznach, wo der Dehoga Rheinland-Pfalz seinen Sitz hat. In diesem Verfahren wurde einer Gerichtssprecherin zufolge bislang noch kein Termin bestimmt.