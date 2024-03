Gewerkschaft Beschäftigte im Handel setzen Streiks fort

Im fast ein Jahr andauernden Tarifkonflikt im Handel setzen Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihre Streiks am Freitag fort. Man gehe davon aus, dass rund 400 Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen würden, teilte Verdi mit. Zu einer Kundgebung in Saarbrücken werden demnach rund 250 Menschen erwartet.