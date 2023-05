Kaiserslautern Beschäftigte im Einzelhandel legen erneut Arbeit nieder

In beiden Ländern beteiligten sich rund 300 Menschen an dem Warnstreik, wie Verdi-Koordinatorin Monika Di Silvestre sagte. Davon seien rund 200 Beschäftigte bei der Streikkundgebung am Vormittag in Kaiserslautern gewesen. Von den Warnstreiks betroffen sind demnach die Filialen von Galeria, Ikea, H&M, Kaufland, Hornbach sowie Primark.