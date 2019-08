Berufsschule bleibt nach Brand geschlossen

Frankenthal Nach dem Brand bleibt eine Berufsschule in Frankenthal auch noch am Dienstag geschlossen. Grund seien kriminaltechnische Untersuchungen, teilte die Stadt am Montag mit. Bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag war ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Verletzt wurde niemand.