Bernhard Braun vermisst Wettstreit der politischen Ideen

Mainz Im Wahlkampf müsse es auch um grundsätzliche Fragen der Zukunft gehen, sagt der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef. Auf Twitter hat Braun die „Abteilung Attacke“ übernommen.

Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun wünscht sich von den anderen Parteien in Rheinland-Pfalz Entwürfe für die Gestaltung der Zukunft, gerade auch im Wahlkampf. „Wir haben so große Probleme vor uns und sind in einer so schnelllebigen Zeit - da müssen Politiker ihre Ideen darstellen und die Menschen fragen: Was wollt ihr, wo wollt ihr hin?“ Anstatt nach den besten Ideen für die Zukunft zu suchen, werde in der politischen Auseinandersetzung aber zu oft gefragt, wer gerade was falsch gemacht habe, sagte Braun im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.