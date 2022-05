Landtag : Bernhard Braun gibt Fraktionsvorsitz Anfang 2023 ab

Bernhard Braun, Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Rheinland-Pfalz, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Arne Dedert/dpa/Bildarchiv

Mainz Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag, Bernhard Braun, gibt den Fraktionsvorsitz im kommenden Jahr ab. Es sei von vornherein klar gewesen, dass er bei der nächsten Fraktionsvorstandswahl nicht mehr antrete, sagte Braun am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Zu dem Zeitpunkt seien schon zwei Fünftel der Wahlperiode vorbei, der gesamte Fraktionsvorstand werde neu gewählt und die Neuen hätten mehr Zeit, sich einzuarbeiten. „Ich habe immer gesagt, ich will in dem Amt nicht 65 werden. Das klappt dann auch“, sagte Braun, der am 30. Juni nächsten Jahres 65 Jahre alt wird. Er werde aber Landtagsabgeordneter bleiben. Als eine mögliche Nachfolgerin wird die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Pia Schellhammer, gehandelt.