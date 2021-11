Bernhard Braun für Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten

Mainz Der Landtagsfraktionschef der rheinland-pfälzischen Grünen, Bernhard Braun, hat Corona-Schutzmaßnahmen für die Weihnachtsmärkte gefordert. „Eine Maskenpflicht ist das Minimum, was man im Moment braucht“, sagte Braun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Maskenpflicht in der Warteschlange etwa am Glühwein- oder Bratwurststand sollte nach Ansicht der meisten Mitglieder des Gemeinde- und Städtebunds als Minimum vom Land vorgegeben werden, hatte die Sprecherin des kommunalen Spitzenverbands, Agneta Psczolla, gesagt. „Für viele ist es schwer fassbar, dass es gar keine Auflagen geben soll.“ Die Stadt Mainz will an diesem Freitag bekannt geben, was auf dem größten Weihnachtsmarkt im Lande gelten soll.