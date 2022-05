3. Liga : Berichte: Kaiserslautern trennt sich von Trainer Antwerpen

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Cheftrainer Marco Antwerpen getrennt. Der 50-Jährige soll bei den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden am 20. und 24. Mai nicht mehr auf der Bank sitzen, wie Sport1 und „Rheinpfalz“ am Dienstag berichteten.

Antwerpen war nach zuletzt drei Niederlagen in Serie stark in die Kritik geraten, hatte am Vormittag aber noch betont, an einen Verbleib zu glauben. Die Pfälzer hatten die Trennung am Abend noch nicht bestätigt.