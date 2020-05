Bericht: Mutmaßlicher Anschlag auf Dienstwagen von Bouillon

Klaus Bouillon (CDU) unterhält sich mit einem Polizisten. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Polizei ermittelt einem Zeitungsbericht zufolge wegen eines versuchten Anschlags auf den Dienstwagen von Innenminister Klaus Bouillon (CDU). Als der Minister am Mittwoch in seinem Wagen in St. Wendel unterwegs war, habe plötzlich die Technik der Limousine Alarm geschlagen, schrieb die „Saarbrücker Zeitung“ am Abend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa