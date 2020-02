Bericht: Absturz von US-Kampfjet

Spangdahlem Vor rund vier Monaten war in der Südeifel ein US-Militärflugzeug über einem Wald abgestürzt. Der Pilot hatte sich retten können. Jetzt steht die Ursache des Crashs fest.

Der Absturz eines US-Kampfjets in der Südeifel im vergangenen Oktober ist durch einen technischen Defekt bei schlechtem Wetter verursacht worden. Es habe kurz nach dem Start vom US-Flugplatz Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) einen teilweisen Stromausfall an Bord der F-16 gegeben, teilte die US-Luftwaffe am Dienstag auf der Grundlage des Untersuchungsberichtes mit. Das habe zu einem Ausfall der Flug- und Navigationsinstrumente geführt. Auf diese war der Pilot aber am Unglückstags des 8. Oktober wegen schlechter Sicht angewiesen.