Bergung von Heißluftballon frühestens Donnerstag

Die Hülle eines Heißluftballons hängt nach einem Unfall am Sonntagabend im Hang, verfangen in Bäumen. Foto: Thomas Frey/dpa

Urbar Nach dem tödlichen Absturz eines Heißluftballons gegenüber dem Loreley-Felsen am Rhein wird dieser frühestens am Donnerstag geborgen. Es müsse Spezialgerät aus Hessen angefordert werden, teilte das Polizeipräsidium in Koblenz am Dienstag mit.

