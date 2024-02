Schifffahrt Bergung nach Schubverband-Havarie in Schleuse geglückt

Nach einer Havarie an der Moselschleuse in Lehmen (Landkreis Mayen-Koblenz) ist das betroffene Schiff am Samstag freigeschleppt worden. Durch die Hochwasserlage und die damit verbundene starke Strömung sei dies erschwert worden, teilte die Polizei am Abend mit. Mit zwei Güterschiffen und einem Schleppschiff gelang es schließlich, das mit Kohle beladene Schiff freizuschleppen. Es liegt nun an der Mosel still.