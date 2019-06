Bereits mehr als 6500 Anzeigen über Onlinewache

Mainz Die Onlinewache der Polizei in Rheinland-Pfalz wird immer besser genutzt. Gingen nach dem Start vor rund einem halben Jahr im Schnitt 27 Strafanzeigen und Hinweise pro Tag ein, seien es nun täglich um die 40, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten 6510 Strafanzeigen und Hinweise über das Portal im Internet registriert worden. Seit 6. Dezember 2018 können Bürger bestimmte Straftaten auch von zu Hause oder unterwegs per Internet in der Onlinewache anzeigen - und müssen nicht mehr persönlich bei der Polizei erscheinen.