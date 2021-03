Bereits 40.500 Corona-Schnelltests an Schulen im Saarland

Christine Streichert-Clivot (SPD), Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland sind in den vergangenen zwei Wochen bereits rund 40.500 Corona-Schnelltests an Schulen gemacht worden. „Mit dem freiwilligen Testangebot an unseren Schulen gehören wir bundesweit zu den Vorreitern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es wird gut angenommen“, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken mit. Rund 28.800 Tests habe es allein bei Schülern gegeben. Beschäftigte und Schüler können sich bis zu zweimal wöchentlich per Antigen-Schnelltest auf Corona testen lassen.

Die Tests werden in knapp 300 Schulen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Apothekerkammer des Saarlandes angeboten. Ausgeführt werden sie von Ärzten, Apothekern oder medizinischem Fachpersonal - über Abstriche als Nasenprobe. Seit dem 26. Februar standen rund 110.000 Testkits vom Ministerium zur Verfügung. Eine zweite Charge von rund 465.000 Testkits sei bereits ausgeliefert worden, hieß es.