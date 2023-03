Altenkirchen : Berberaffe aus Tierpark entwischt

Niederfischbach Ein Berberaffe ist aus einem Tierpark in Niederfischbach im Kreis Altenkirchen ausgebüxt. Tierpfleger entdeckten den knapp 30 Jahre alten Affen auf Bäumen in einem an das Gehege angrenzenden Wald, wie der Vorstand des Tierparks, Peter Merzhäuser, am Montag berichtete.

Das Team um Merzhäuser versuche nun, den Ausreißer mit „Leckereien“ wieder zurück in das Gehege zu locken. Der Berberaffe sei bereits vergangenen Mittwoch aus einer offenen Tür entwischt. Zuvor hatte der SWR über das Thema berichtet.

Die Mitarbeitenden hätten den Tierpark mit einer Drohne überflogen und dabei den Affen „mal auf dem einen, dann auf dem anderen Baum“ gesichtet, so Merzhäuser. Der Vorstand geht nicht davon aus, dass der Affe sich weit von dem Tierpark entferne, sondern weiter um das Gehege streiche. So könne man ihn hoffentlich bald wieder einfangen.

Ängstlich sei das an Menschen gewöhnte Zootier nicht. Wer dem Affen begegnen sollte, für den gilt: „Bloß nicht füttern und am besten in Ruhe lassen“, rät Merzhäuser. Bei Futterangeboten könne der kleine Ausreißer durchaus aufdringlich werden.

© dpa-infocom, dpa:230306-99-850272/2

(dpa)