Berauscht und ohne Führerschein: Polizei stoppt 17-Jährigen

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Maxdorf/Speyer Am Steuer eines mutmaßlich geklauten Autos mit mehreren Insassen soll sich ein berauschter 17-Jähriger in Rheinland-Pfalz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Die Polizei habe den Wagen zunächst auf der Autobahn 61 in Richtung Speyer verfolgt, teilte sie am Samstagabend mit.

Zuvor habe der Fahrer versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei sei er mit Vollgas gefahren, habe sich selbst, seine Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach dem Wechsel auf die Autobahn 650 sei der Wagen kurz vor der Anschlussstelle Maxdorf gestoppt worden.