Bequem und kontaktarm: Schnelltests als Drive-in-Angebote

Mendig/Lambsheim Arztpraxen, Turnhallen und Firmen: Bürger können an vielen Orten Schnelltests machen lassen. Mancherorts auch, ohne aus dem Auto zu steigen. Wie sind die Erfahrungen der Drive-in-Testzentren?

Ein Auto nach dem anderen rollt heran, niemand steigt aus. Helfer in Schutzanzügen nehmen durch geöffnete Fenster einen Nasenabstrich. - Zu den gut 900 Corona-Schnellteststellen in Rheinland-Pfalz gehören auch einige Drive-in-Testzentren. Die Sprecherin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz, Anna Bendel, findet diese Variante angesichts des hochansteckenden Coronavirus gut: „Je kontaktärmer, desto besser.“

Seit dem 13. März hat etwa das Drive-in-Testzentrum am Flugplatz Mendig in der Osteifel regelmäßig geöffnet. „Rein theoretisch könnte man hier auch mit einer kleinen Maschine landen und sich testen lassen“, sagt der Sprecher der Verbandsgemeinde Mendig, Alexander Kutz. Das Deutsche Rote Kreuz und rund 80 ehrenamtliche Helfer hätten hier schon mehr als 600 Bürger getestet. Weitere rund 1100 Termine seien bereits online vergeben worden. Bisher habe es erst ein positives Testergebnis gegeben (Stand 29. März). Das Testzentrum wird von den Verbandsgemeinden Mendig und Pellenz betrieben.

Jeder Bürger mit Wohnsitz in Deutschland hat einmal in der Woche Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest in einem Zentrum. Die Betreiber können von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz für jeden Test eine niedrige Geldsumme bekommen. Die KV holt sich diese nach eigenen Angaben vom Bundesamt für Soziale Sicherung zurück - der Bund zahlt also.