Naturschutz Beobachten für Umweltschutz: Projekt zu Stadtbäumen in Mainz

Ein Mitmachprojekt in Mainz soll das Wissen über den Zustand von Stadtbäumen und deren Bedeutung für andere Arten mehren. Von Mai an können Bürgerinnen und Bürger zwei Jahre lang Meldungen zu einzelnen Bäumen in der Landeshauptstadt auf einer Webseite des Projekts „Main(z) Baum - Dein Lebensraum“ der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz und in einer App Meldungen zu Bäumen in der Landeshauptstadt abgeben, wie Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag in Mainz erklärte.