Adel : Belgisches Königspaar setzt im Mittelrheintal Besuch fort

Koblenz Das belgische Königspaar Philippe (62) und Mathilde (49) setzt heute seine Reise durch Rheinland-Pfalz fort. Den Tag starten die Royals in St. Goar (10.00 Uhr) schräg gegenüber des berühmten Loreley-Felsens.

Philippe und Mathilde sind seit Mittwoch in Rheinland-Pfalz. Zum Auftakt ihres Deutschlandbesuches wurden sie von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) empfangen. Zudem besichtigten die Royals am Mittwoch unter anderem das Pharmaunternehmen Biontech und das Gutenberg-Museum in Mainz sowie den Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen.