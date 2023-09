Staatsanwaltschaft Darmstadt Beleidigungen und Drohungen per Postkarten: Tatverdacht

Nach einer Serie von Drohschreiben an Empfänger in Hessen und anderen Bundesländern haben Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt eine 46-jährige Frau als Tatverdächtige ermittelt. Sie stehe im Verdacht, die Postkarten und Schreiben an südhessische Lokalpolitikerinnen und -politiker sowie an Moscheen, Konsulate und eine jüdische Gemeinde auch in anderen Bundesländern versendet zu haben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mit.