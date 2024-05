Brücke der A61 Belastungstest auf maroder Moseltalbrücke

Die Messungen an der Brücke der Autobahn 61 am Sonntag waren von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr angesetzt. Die Ergebnisse werden nach Angaben der Autobahn GmbH in die geplante Instandsetzung der 136 Meter über der Mosel aufragenden Brücke einfließen, die noch in diesem Jahr beginnen soll.