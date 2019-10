Beißender Geruch in Völklingen: Firma entschuldigt sich

Völklingen/Saarbrücken Nach dem Austritt eines übelriechenden Stoffs aus einer Anlage der Chemieplattform Carling in Frankreich nahe der Grenze zum Saarland hat das betroffene Unternehmen sich für den Vorfall entschuldigt.

Die Firma Arkema, aus deren Anlage zur Herstellung von Acrylverbindungen der Stoff am Donnerstag ausgetreten war, habe „mit großem Bedauern die Verantwortung für die schlechte Kommunikation des Vorfalls Richtung betroffener Öffentlichkeit und saarländischen Behörden“ übernommen, teilte das Umweltministerium in Saarbrücken am Freitag nach einem Treffen von Einsatzkräften sowie Behördenvertretern aus dem Saarland und Vertretern der Unternehmen der Chemieplattform mit.