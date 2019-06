Kaiserslautern : Beim Tanken losgefahren: 130 Liter Kraftstoff ausgetreten

Ein Zapfhahn steckt an einer Tankstelle in einem Dieselauto. Foto: Christophe Gateau/Archivbild.

Kaiserslautern Mehr als 130 Liter Kraftstoff hat ein Autofahrer in Kaiserslautern über ein Tankstellengelände laufen lassen. Der 26 Jahre alte Mann habe am Freitagabend sein Auto betankt, sei dann aber plötzlich eingestiegen und, ohne das Tanken zu beenden, weggefahren, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa