Beim BVB spielt Reyna für Piszczek: Mainz mit Dahmen im Tor

Giovanni Reyna jubelt. Foto: Martin Meissner/AP Pool/dpa/Archivbild

Mainz DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund tritt im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag beim FSV Mainz 05 mit einer auf zwei Positionen veränderten Startformation an. Für den verletzten Verteidiger Lukasz Piszczek (Muskelverhärtung) steht Thomas Meunier in der Startformation.

Im Mittelfeld hat BVB-Trainer Edin Terzic im Kampf um den Einzug in die Champions League für Emre Can, der zunächst auf der Bank Platz nahm, Giovanni Reyna nominiert.

Beim schon vor der Partie vor dem Abstieg geretteten Gastgeber stand Jung-Torwart Finn Dahmen für den angeschlagenen Robin Zentner im Tor. Zudem besetzte Trainer Bo Svensson im Vergleich zum Spiel bei Eintracht Frankfurt in Danny Latza, Daniel Brosinski, Jean-Paul Boetius und Robert Glatzel weiter vier Positionen neu.