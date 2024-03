Mainz Beim Anfahren am Berg gescheitert: 15-Jähriger am Steuer

Weil er an einem Anstieg mehrfach sein Auto abgewürgt hat, ist ein 15-Jähriger in Mainz am Steuer eines Wagens erwischt worden. Nachdem am frühen Sonntagmorgen mehrere Anfahrversuche an einer zentralen Kreuzung nahe dem Hauptbahnhof missglückt waren, stieg ein 30-Jähriger in einem Wagen dahinter aus und wollte helfen, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte. Dabei habe der 30-Jährige starken Schmorgeruch von der Kupplung des Autos vor ihm bemerkt. Da der Fahrer vor ihm einen hilflosen und auch sehr jungen Eindruck gemacht habe, sei die Polizei alarmiert worden.