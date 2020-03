Beierlorzers Rückkehr nach Köln: "Schon besonders"

Mainz Emotional ist für Achim Beierlorzer die erste Rückkehr zu seiner Premieren-Station in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln. „Das ist schon ein bisschen besonders“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 zwei Tage vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr).

Bis zum 9. November 2019 betreute der 52-Jährige Köln und musste nach elf Partien mit lediglich sieben Punkten Platz machen für Markus Gisdol. Am 19. November 2019 tauchte Beierlorzer wieder auf und beerbte in Mainz den gescheiterten Sandro Schwarz. „Die Mainzer Philosophie passt besser zu mir“, begründete der gebürtige Franke den schnellen Wechsel.

Nachhaltiger Erfolg begleitet Beierlorzer nicht an seiner neuen Wirkungsstätte. Die 05er stecken nach fünf Siegen und zwei Unentschieden seit Amtsantritt weiter tief im Abstiegskampf. Inkonstante Leistungen sind auch unter Beierlorzer an der Tagesordnung. Kölns Neuer Gisdol brillierte in der gleichen Zeit, in den letzten elf Partien feierten die „Geißböcke“ acht Siege.