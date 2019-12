Beierlorzers Mainzer: In Augsburg Siegesserie verlängern

Mainz Spiele in Augsburg waren für Mainz 05 in der Bundesliga-Historie immer schwierige Auftritte. Mit dem Ex-Mainzer Martin Schmidt auf der FCA-Trainerbank wird es trotz der zwei Siege im Rücken nicht leichter.

Achim Beierlorzers Blick ist geschärft. „Es ist mein erstes Spiel als Trainer gegen den FC Augsburg. Der Fokus ist ganz auf die Partie ausgerichtet. Wir wollen den Flow am Laufen halten und die Positivspirale weiter drehen“, sagte der neue Trainer des FSV Mainz 05 am Donnerstag.

Gelingt der dritte Sieg in Serie, geht es auch etwas entspannter in den Vorrunden-Endspurt gegen Dortmund, in Bremen und gegen Leverkusen. „Jedes Bundesligaspiel ist für uns ein Kracher. Jetzt aber liegt erst einmal der Fokus auf Augsburg“, betonte der 05-Coach, der sich besonders freut, einen der Langzeit-Verletzten auf dem Trainingsplatz zu sehen. „JP Mateta macht die ersten Schritte mit dem Team“, sagte Beierlorzer. Eine Rückkehr aufs Spielfeld wird wie bei Stefan Bell und Dong-Won Ji in diesem Jahr aber nicht möglich sein.