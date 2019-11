Beierlorzers Heimpremiere: Serie der 05er soll halten

Mainz Geht es nach der Statistik, können sich die Mainzer Fans im Derby gegen Eintracht Frankfurt mindestens über einen Punkt freuen. Auch im zwölften Heimspiel auf höchster Ebene wollen die 05er ungeschlagen bleiben.

Das 2:1 von Eintracht Frankfurt am Donnerstag in der Europa League beim FC Arsenal brachte für Achim Beierlorzer keine neuen Erkenntnisse. „Das war ja praktisch eine Pflichtlektüre. Ein typisches Eintracht-Spiel. Eine echte Energieleistung in der zweiten Halbzeit mit großer Wucht, Dynamik und Zweikampf-Intensität“, analysierte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Freitag. „Darauf sind wir vorbereitet“, sagte der 52-Jährige vor seiner Heimpremiere am Montag (20.30 Uhr) im Nachbarschaftsduell mit dem Rivalen vom Main.