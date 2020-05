Beierlorzer fordert gegen RB Leipzig „brutale Maloche“

Mainz Nicht mehr als mutlose Sparringspartner waren die Mainzer Profis in der Hinrunde bei RB Leipzig. Mit 8:0 fegten die Schützlinge von Trainer Julian Nagelsmann die 05er aus dem Stadion. Auch ohne Zuschauer wollen die Mainzer das Ergebnis nun korrigieren.

Heimspiele gegen den Emporkömmling RB Leipzig waren für den FSV Mainz 05 immer emotionale Highlights. Anfang Mai 2019 schwappte die Laola-Welle durch die Arena, als Jean-Philippe Mateta kurz vor Schluss nach 1:3 zum 3:3 ausglich. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) fehlen in der ersten Heimpartie ohne Zuschauer in der FSV-Geschichte der Fußball-Bundesliga die Emotionen auf den Rängen. Trainer Achim Beierlorzer, der zwischen 2014 und 2017 bei den Sachsen arbeitete, hat den Plan für ein gutes Ergebnis. „Wir brauchen Balance, Mut, viel Selbstvertrauen, aber ganz besonders eins: Brutale Maloche.“