Beierlorzer: An Vereinen hängen auch zehntausende Schicksale

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer steht im Stadion. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Trainer Achim Beierlorzer vom 1. FSV Mainz 05 hat Verständnis für die emotional geführte Debatte um einen Neustart der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise. „Wenn man die Gesamtsituation in Deutschland betrachtet, gibt es Menschen, die ganz schlimme Schicksale erleben, persönlich und finanziell“, erklärte der 52-Jährige in einem Interview in den Zeitungen der VRM-Gruppe (Donnerstag).

Beierlorzer betonte aber auch: „Die DFL hat ein umfangreiches Konzept erstellt, wie die Bundesliga fortgeführt und ihr Betrieb erhalten werden kann.“ Das sei seines Erachtens nach absolut legitim – „man darf nicht vergessen, dass an den Vereinen auch zehntausende Schicksale hängen, nicht nur die einer Handvoll Profispieler“, betonte der Coach der Rheinhessen.