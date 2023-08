Regionalverband Saarbrücken Beide Opfer nach Messerattacke im Wald außer Lebensgefahr

Das Paar, das auf einem Spaziergang in einem Wald beim saarländischen Karlsbrunn Opfer einer Messerattacke wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. „Ihr Zustand ist stabil“, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Eine 44-Jährige und ein 47-Jähriger waren am Samstagabend bei dem Angriff in der Gemeinde Großrosseln lebensgefährlich verletzt worden.