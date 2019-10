Bei Winzerfest mit Messer in Hals gestochen: Mann in Klinik

Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht fährt eine Straße entlang. F. Foto: Katharina Redanz/dpa.

Neustadt Ein junger Mann ist bei einem Winzerfest in Neustadt an der Weinstraße durch einen Messerstich in den Hals schwer verletzt worden. Wie sich im Krankenhaus herausstellte, hatte der 26-Jährige noch Glück, weil das Messer die Halsschlagader nach Polizeiangaben nur knapp verfehlte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa