Brände Bei Unkrautbekämpfung Garage in Brand gesetzt

Schönenberg-Kübelberg · Beim Abflammen von Unkraut in seiner Hofeinfahrt hat ein 85-Jähriger im Landkreis Kusel unabsichtlich einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griff das Feuer am Freitagnachmittag auf die Garage und zwei darin abgestellte Autos über.

06.05.2023, 13:28 Uhr

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der 85-Jährige konnte die Wagen noch aus der Garage fahren, zog sich aber eine Rauchgasvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden den Angaben zufolge erheblich beschädigt. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg mit fast 30 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. © dpa-infocom, dpa:230506-99-584852/2

(dpa)