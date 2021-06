Bei Unfällen werden zwei Kinder schwer verletzt

Neustadt/Rennerod Gleich zwei Kinder sind am Montag in Rheinland-Pfalz von Pkws schwer verletzt worden. Während eines auf einem Bürgersteig erfasst wurde, lief das andere Kind auf die Straße.

Zwei Kinder sind am Montag in Rheinland-Pfalz bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. In Neustadt an der Weinstraße im Süden wurde nach einem Unfall ein Auto auf einen Bürgersteig geschleudert und erfasste dort ein 13 Jahre altes Kind. Der Junge wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Rennerod im Westerwald lief ein neunjähriges Mädchen auf die Straße, ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.