Bei Taser-Einsätzen genügte meist die Androhung

Mainz/Ludwigshafen Knapp 80 Mal hat die Polizei in diesem Jahr bisher Taser eingesetzt oder dies angedroht. Die Drohung mit der Elektroschockpistole habe in den meisten der 76 Fälle ausgereicht, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit.

27 Mal griffen Polizisten des Polizeipräsidiums Koblenz zum DEIG, es folgten die Präsidien in Kaiserslautern (20), Trier (15), Ludwigshafen (8) und Mainz (6). Achtmal kam es zum tatsächlichen Einsatz im Distanzmodus, dabei werden kurze Pfeile verschossen. Durch dünne Drähte wird dann Strom in den Körper geleitet. Das führt zu schmerzhaftem Muskelverkrampfen. Zehnmal erfolgt der Einsatz im Kontaktmodus, dabei wird das Gerät wie ein Elektroschocker eingesetzt, und zwei Mal in beiden Modi. In den restlichen Fällen genügte die Androhung.