Unglück im Grenzgebiet : Flugzeug legt Bruchlandung in den Bliesauen hin

Flugzeug legt Bruchlandung in den Bliesauen hin

Unmittelbar am Bliesufer unweit des Campingplatzes Habkircher, aber auf französischer Seite, ist ein einmotoriges Flugzeugs am Montag abgestürzt. Beide Flugzeuginsassen hatten Glück im Unglück.

Gegen 14.30 Uhr landete das Ultraleichtflugzeug in den Bliesauen und wurde dabei erheblich beschädigt. Besetzt war das Flugzeug nach Auskunft der Gendarmerie Saargemünd mit einem Flugschüler und einem Fluglehrer. Beide überstanden die Bruchlandung unverletzt.

Flugzeugabsturz bei Saarbrücken: Propeller der Maschine ausgefallen

Die Gendarmerie kam zur Unfallstelle und nahm den Unfall auf. Rettungsdienste waren nicht im Einsatz. Die französische Tageszeitung „ Republicain Lorrain “ zitiert zu dem Unfall den Präsidenten des Flugzeugclubs Saargemünd, der den Landeplatz in Frauenberg unterhält. Er sagte, beim Start sei der Propeller der Maschine ausgefallen: „In einer solchen Situation gibt es ein festgelegtes Verfahren. Wenn das Flugzeug niedrig genug ist, versucht es, wieder auf die Landebahn zu gelangen. Ist es zu hoch, kann der Pilot umdrehen oder auf einer der umliegenden Wiesen landen“, so Marc Schroeder.

In diesem Fall habe sich der Pilot für die Bliesauen entschieden. Die Maschine habe eine 30 Meter lange Furche im Gras hinterlassen, das Fahrwerk sei gebrochen, der Unterboden beschädigt. Es werde eine aufwendige Reparatur erforderlich sein. Am Dienstagmorgen wurde das Flugzeug vor Ort zerlegt und in Einzelteilen zum Flugplatz gebracht.